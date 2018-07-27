Главы правительств стран ЕАЭС обсудят создание общего рынка газа, цифровизацию и импортозамещение

Алматы. 27 июля. КазТАГ — Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят на заседании в пятницу вопросы создания единого рынка газа, цифрового развития, импортозамещения и другие темы, сообщает ТАСС.

«Премьер-министры и партнеры по Евразийскому межправительственному совету собрались в Санкт-Петербурге в четверг, однако основная программа заседания намечена на пятницу. В пресс-службе российского правительства ранее сообщили, что в центре внимания встречи будут вопросы цифрового развития государств ЕАЭС, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС», — говорится в сообщении в пятницу.

По словам сотрудника аппарата правительства РФ, на заседании будет подробно рассмотрена тема формирования общего рынка газа ЕАЭС.

«Предполагается утвердить проекты программы создания общего рынка газа Союза и плана соответствующих мероприятий для их последующего представления главам государств», — уточнил чиновник.

Как он отметил, эти документы определяют «основные цели и задачи создания общего рынка газа, его функциональную структуру, порядок принятия актов, регулирующих общий рынок газа Союза, и механизмы финансирования и реализации мероприятий».

Также он назвал среди приоритетов российского председательства в органах Союза в 2018 году скоординированные усилия по цифровизации единого экономического пространства ЕАЭС. Основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года были утверждены в октябре 2017 года.

«Совместная практическая работа на этом треке уже начата — осуществляется отбор приоритетных цифровых инициатив. Речь идет, прежде всего, о таких сферах, как цифровая прослеживаемость движения товаров, интернет-торговля, создание цифровых транспортных коридоров, промышленная кооперация», — сказал сотрудник аппарата кабинета министров РФ.

По его словам, на заседании будет обсуждаться создание единой системы транзита товаров в ЕАЭС. Ее внедрение позволит с помощью интеллектуальных трекеров обеспечить надлежащий контроль за перемещением товаров по таможенной территории Союза, включая международные перевозки.

На заседании в пятницу планируется также принять решение о формировании рабочей группы высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности. Эта группа займется рассмотрением и реализацией соответствующих проектов.

Представитель кабмина отметил, что в настоящее время определены отрасли промышленности, обладающие интеграционным потенциалом в рамках ЕАЭС (машиностроение, химическая промышленность, производство лекарств), и «сформирован перечень продукции, включающий 62 конкретных российских импортозамещающих проекта в 17 отраслях промышленности, в которых готовы участвовать производители других стран Союза».

Между тем в петербургском заседании руководителей правительств ЕАЭС участвует и премьер-министр Армении Никол Пашинян, хотя после перехода к парламентской форме правления в республике его статус предполагает участие в заседаниях на высшем уровне — глав государств.

Напомним, предыдущее заседание Евразийского межправительственного совета прошло в Алматы в феврале 2018 года.