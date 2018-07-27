Алматы. 27 июля. КазТАГ — Увеличение добычи нефти могут пересмотреть для всех участников сделки ОПЕК+ в сентябре, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«По словам А.Новака, дальнейшее выполнение условий соглашения будет зависеть от ряда факторов. Он не исключил, что уже на следующей встрече ОПЕК+ может обсуждаться повышение квоты выше 1 млн баррелей в сутки (б/с)», — пишут «Известия».

«Мы к сентябрю посмотрим, как будет складываться баланс производства и потребления, с учетом факторов по Ливии и добычи других стран», — сказал он. Так, по мнению российского министра, рынок уже учел в цене на нефть возможность ухода Ирана, нефть которого может подпасть под санкции США.

«Может все обсуждаться исходя из того, что будет к тому времени на рынке. Сейчас принято решение на 1 млн баррелей пока до конца года. С тем условием, что мы в сентябре посмотрим, как будет складываться баланс производства, потребления с учетом факторов, в том числе и по Ливии, и добыча в других странах», — цитирует ТАСС ответ А.Новака журналистам на саммите БРИКС.

Министр также отметил, что возможностями нарастить добычу обладают не все участники сделки (всего участвует 24 страны), а только несколько стран, среди которых Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт.

По его словам, в июле в рамках решения ОПЕК+ Россия увеличит добычу нефти на 200–250 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, участники сделки по сокращению производства в июне договорились об увеличении показателя на 1 млн б/с от майских уровней текущего года. Россия же в рамках соглашения изначально уменьшила добычу на 300 тыс. б/с к уровню октября 2016 года, поэтому получила возможность нарастить суточные объемы на 200 тыс. б/с.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители в конце 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 млн б/с, чтобы стабилизировать мировые цены на нефть. Сделка неоднократно продлевалась, но в июне 2018 года участники ОПЕК+ выразили желание уйти от перевыполнения условий соглашения. В ходе встречи они одобрили увеличение производства на 1 млн б/с.

За исполнением соглашения следит технический комитет экспертов и министерский мониторинговый комитет, в который входят представители России, Саудовской Аравии, Венесуэлы, Алжира, ОАЭ и Омана. Заседание последнего, как ожидается, пройдет в столице Алжира 22–23 сентября.