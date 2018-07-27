В НЦПЧ обеспокоены уголовным преследованием в Астане адвоката из-за дела мальчика из Туркестанской области

Астана. 27 июля. КазТАГ – В национальном центре по правам человека (НЦПЧ) обеспокоены уголовным преследованием в Астане адвоката Бауыржана Азанова из-за дела заявившего о сексуальном насилии 7-летнего мальчика из Туркестанской области, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РК.

«Руководитель НЦПЧ Серик Оспанов обратился в генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку законности уголовного дела и объективной проверки фактов, способствовавших его возбуждению, в отношении адвоката Б. Азанова в связи с его участием в резонансом деле о насилии несовершеннолетнего в Южно-Казахстанской (Туркестанской – КазТАГ) области. В обращении выражена обеспокоенность национального правозащитного учреждения по поводу правомерности возбуждения уголовного дела в отношении адвоката в рамках реализации им своих профессиональных прав и обязанностей, а также гарантированных Конституцией и международными документами прав на свободу убеждений, свободное их выражение», — сообщили в пресс-службе омбудсмена в пятницу.

В аппарате уполномоченного по правам человека напомнили, что ранее ситуация по насилию в отношении несовершеннолетнего была взята под контроль омбудсмена.

«В рамках своей деятельности национальное правозащитное учреждение осуществляло коммуникации со всеми вовлеченными в нее сторонами, в том числе и с адвокатом пострадавшей стороны, представителями общественных организаций, законным представителем и уполномоченными государственными органами. Омбудсмен РК Аскар Шакиров в частности обращал внимание на допущение ряда процессуальных нарушений, касающихся прав на свободу передвижения; неприкосновенность личности; незамедлительный доступ к правовой и другой необходимой помощи; коммуникации с внешним миром», — говорится в сообщении.

Руководитель НЦПЧ в своем письме в генпрокуратуру отметил, что адвокат Б. Азанов один из первых, кто предложил свою профессиональную помощь в защите мальчика и оказывал содействие в обеспечении его безопасности.

«В соответствии с законодательством РК адвокат имеет право использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью. Ситуация по уголовному делу в отношении адвоката Б. Азанова взята под контроль НЦПЧ», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, адвокат Б. Азанов пожаловался на уголовное преследование из-за дела заявившего о сексуальном насилии мальчика из Туркестанской области. По его словам, в отношении него начато досудебное расследование по п. 3 ч. 2 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК за то, что он писал и давал интервью о сексуальном насилии в отношении 7-летнего мальчика. Корреспондент агентства обратился за разъяснением в пресс-службу ДВД Астаны, но там отказались комментировать ситуацию без официального письменного запроса. Ответ на официальный запрос, который направила редакция полицейским, до сих пор не предоставлен.

Напомним, в марте в населенном пункте Абай Сарыагашского района бабушка 7-летнего ребенка заявила, что в отношении ее внука совершались неоднократные издевательства сексуального характера. Первый раз мальчик рассказал об этом еще в августе 2017 года. 13 марта стало известно о том, что по данному факту в Туркестанской области начато уголовное расследование. Однако, как утверждает вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, факты изнасилования «не подтвердились».

14 марта в ДВД Туркестанской области заявили, что из управления по делам семьи, детей и молодежи в полицию поступило ходатайство о помещении малолетнего потерпевшего в центр адаптации несовершеннолетних для обеспечения его личной безопасности. В этой связи, органом расследования 14 марта вынесено постановление об обеспечении безопасности малолетнего потерпевшего. Полиция распространила данное заявление после того, как выяснилось, что ребенку с его бабушкой сняли с поезда при их попытке выехать в Астану на проведение экспертизы, и данное известие вызвало широкий общественный резонанс.

Своих должностей лишились несколько районных полицейских, временно отстранены от должности директора школ №73 и №74, замакима Сарыагашского района и начальник районного отдела образования.

Отметим, что в расследование ситуации помимо законных представителей мальчика и правоохранительных органов были вовлечены прежний детский омбудсмен Казахстана Загипа Балиева, а также независимые общественники – 16 марта в одно и то же время прошли пресс-конференция с участием общественников в Алматы и брифинг З. Балиевой в Астане. Тогда же, в ходе пресс-конференции в Алматы доверенное лицо родных мальчика Курмангазы Мусир обратился к генеральному прокурору РК с просьбой взять ход расследования по данному делу под свой контроль. Позже генпрокуратура РК распространило сообщение о том, что расследованием дела занялся спецпрокурор.

1 июня президент РК Нурсултан Назарбаев, комментируя ситуацию, заявил, что волокита в расследовании данного дела связана с тем, что «везде в цепочке сидели родственники».

«В полиции были родственники, в вышестоящих органах – родственники, еще выше – тоже родственники, все делалось для того, чтобы замять», — сказал Н. Назарбаев.