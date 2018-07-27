В функции минэнерго и МНЭ РК хотят внести изменения, касающиеся нефтегазовой сферы

Астана. 27 июля. КазТАГ – В функции министерства энергетики РК и министерства национальной экономики Казахстана хотят внести изменения, касающиеся нефтегазовой сферы, сообщается в проекте постановления кабмина «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства Республики Казахстан».

«В положении о министерстве энергетики РК, утвержденном указанным постановлением, в п. 16 подпункты 79) и 79-1) исключить», — говорится в представленном в пятницу документе.

Речь идет об исключении функций по разработке и утверждению правил аккредитации газосетевых организаций, а также аккредитации газосетевых организаций.

«Пп. 87) изложить в следующей редакции: «87) разрабатывает и утверждает правила определения предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне электронных торговых площадок», — сказано в представленной редакции.

В действующем положении в соответствии с пп. 87 минэнерго разрабатывает и утверждает порядок определения предельных цен оптовой реализации товарного и сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке.

Кроме того, в срок не позднее 15 мая МЭ РК должно будет утверждать предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке на предстоящий год уже не по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию, а антимонополистами. То же самое касается утверждения предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне электронных торговых площадок, на предстоящий квартал.

Еще одним нововведением может стать то, что минэнерго возможно начнет осуществлять мониторинг отгрузки сжиженного нефтяного и сжиженного природного газа.

«Дополнить пп. 99-1), 99-2), 99-3), 99-4), 99-5), 99-6), 99-7) и 99-8) следующего содержания: «97-1) разрабатывает и утверждает порядок представления сведений по мониторингу производства, транспортировки (перевозки), хранения, отгрузки и реализации товарного, сжиженного нефтяного и сжиженного природного газа; 99-2) разрабатывает и утверждает правила формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК; 99-3) разрабатывает и утверждает правила организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки; 99-4) формирует план поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК; 99-5) разрабатывает и утверждает положение о комиссии по формированию плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК; 99-6) разрабатывает и утверждает правила расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа; 99-7) разрабатывает и утверждает типовое положение о комиссии по формированию сводных заявок на поставку сжиженного нефтяного газа; 99-8) утверждает перечень промышленных потребителей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции», — говорится в предложенных в правительстве дополнениях.

Помимо этого, предполагается, что с подписанием постановления, министерство энергетики будет вести учет и публиковать на интернет-ресурсе перечень владельцев газонаполнительных пунктов и автогазозаправочных станций.

«В положении о министерстве национальной экономики РК, утвержденном указанным постановлением, в п. 16 пп. 168) исключить; пп. 294) изложить в следующей редакции: «294) согласование уровня предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок», — сказано в документе.

Речь идет об исключении функции МНЭ РК по разработке порядка расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа.

Проект постановления правительства РК вынесен на публичное обсуждение до 10 августа.