Марат Шибутов: «Камеры и радары взяток не берут» 27.07.2018 14:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 122 0 Общественный совет Алматы подготовил пакет предложений по реформированию МВД и деятельности полиции Похожие материалы: В получении взяток подозревают сельских акимов в областях Казахстана Министр внутренних дел РК занимается не свойственной ему работой, считает общественность Алматы Движение автотранспорта по улице Тимирязева в Алматы будет затруднено Чей батыр батырее? Снятие Касымова – это пар в свисток