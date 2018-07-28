Казахстанская дзюдоистка Галбадрах завоевала «бронзу» на этапе Гран-при в Загребе

Алматы. 28 июля. КазТАГ – Казахстанская дзюдоистка Отгонцэцэг Галбадрах завоевала бронзовую медаль на этапе Гран-при в Загребе, передает корреспондент КазТАГ.

Стартовый день соревнований включал 5 категорий: женские до 48, 52 и 57 кг, а также мужские до 60 и 66 кг.

О. Галбадрах, выступавшая в весовой категории до 48 кг, на старте турнира поочередно победила итальянку Франческу Джорду и британку Келли Стэддон, после чего уступила украинке Дарье Белодед. В утешительных поединках за третье место казахстанка оказалась сильнее израильтянки Ноа Минскер и итальянки Франчески Милани.

28 июля будут разыграны медали в весовых категориях до 63 и 70 кг у женщин, а также до 73 и 81 кг у мужчин.

Соревнования продлятся до 29 июля.