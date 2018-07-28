Европейских производителей гербицидов проконтролируют на предмет демпинга в ЕАЭС

Алматы. 28 июля. КазТАГ – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проконтролируют европейских производителей гербицидов на предмет демпинга, сообщила пресс-служба ЕЭК.

«Комиссия получила заявление от производителей гербицидов из Беларуси, Казахстана и России о том, что крупные европейские компании демпингуют на этом рынке, и проведенное расследование подтвердило этот факт. Коллегия ЕЭК уже приняла решение о введении антидемпинговой пошлины, однако наши казахстанские коллеги применили к нему право вето. Но сегодня мы договорились, что комиссия продолжит работу с союзными и европейскими производителями по ценам для того, чтобы создать равные конкурентные условия для всех участников союзного рынка гербицидов, и чтобы какие-то недобросовестные компании не добивались нерыночных преимуществ», — сказал председатель коллегии Тигран Саркисян.

Как поясняется в пресс-релизе комиссии, вопрос, касающийся введения антидемпинговой пошлины на гербициды из Европейского союза (ЕС), рассматривался на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Санкт-Петербурге в минувшую пятницу. Отмечалось, что на заседании ЕМПС рассматривались вопросы реализации цифровой повестки, развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы, взаимодействия в сферах энергетики и промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В частности, были подписаны поручения межправсовета по вопросам формирования общего рынка газа ЕАЭС и рабочей группы по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности

В заседании межправсовета приняли участие премьер-министры: Армении – Никол Пашинян, Беларуси – Андрей Кобяков, Казахстана – Бакытжан Сагинтаев, Кыргызстана – Мухаммедкалый Абулгазиев, глава правительства России Дмитрий Медведев и председатель коллегии ЕЭК Т. Саркисян.