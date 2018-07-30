Алматы. 30 июля. КазТАГ – «Астанинскую» встречу в Сочи в значительной степени посвятят послевоенному обустройству Сирии, сообщает ТАСС.

«Астанинская» встреча в Сочи пройдет на фоне активных усилий российской дипломатии на протяжении последней недели. При этом значительное место в этой работе заняли вопросы послевоенного обустройства арабской республики, в частности, возвращения домой беженцев», — говорится в сообщении в понедельник.

Названа и детальная повестка встречи стран-гарантов перемирия в лице России, Турции и Ирана.

«Участники обменяются мнениями о ходе налаживания межсирийских переговоров на основе резолюции 2254 СБ (совета безопасности – КазТАГ) ООН и с учетом решений конгресса сирийского национального диалога в Сочи, продолжат обсуждение дальнейших шагов в интересах скорейшего запуска работы конституционного комитета как важного элемента продвижения политического урегулирования сирийского кризиса», — сообщили в министерстве иностранных дел России.

Кроме того, по данным МИД РФ, будет обсуждаться обстановка в зонах деэскалации, а также гуманитарное досье, включая укрепление мер доверия и возвращение беженцев. В первый день пройдут экспертные консультации, а на 31 июля запланировано пленарное заседание.

«Делегацию хозяев встречи возглавляют спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, иранскую и турецкую стороны – заместители глав МИД Хосейн Ансари и Седат Онал. В качестве наблюдателей участвуют спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и делегаты от Иордании. В Сочи приглашен верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Американские дипломаты предпочли воздержаться от участия в форуме. Официальный Дамаск представлен постпредом страны в ООН Башаром Джаафари, персоналии от вооруженной сирийской оппозиции пока неизвестны», — сказано в сообщении.

По данным МИД РФ, на полях встречи в Сочи планируется четвертое заседания рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести между сирийскими сторонами конфликта.

Напомним, ранее встречи стран-гарантов перемирия в Сирии проходили в Астане. На последней встрече стороны подтвердили решимость продолжить сотрудничество для полной ликвидации группировок ИГ (ДАИШ – КазТАГ), «Джебхат ан-Нусра» и других террористических организаций, а также не допустить перемещения экстремистов в иные страны и регионы.

Гаранты также достигли договоренностей об определении даты проведения в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в январе 2018 года. Главным итогом данного мероприятия стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и займется внесением поправок в уже существующий основной закон. Кроме того, участники конгресса приняли заявление, в котором перечисляются принципы будущего устройства страны: уважение суверенитета, территориальной целостности и независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.