Алматы. 30 июля. КазТАГ – Хорватия выступила за дальнейшее расширение НАТО и обещала поддержку кандидатам на вступление, сообщает «Коммерсант».

«Конечно, каждая страна должна сама за себя решать, и мы не будем никому из соседей говорить: «Вы должны вступить в НАТО». И я уважаю волю тех, кто от этого отказался. Но для тех стран, кто хочет вступить в НАТО, мы сделаем все возможное для политической поддержки – и чтобы помочь им выполнить критерии, необходимые для вступления», — заявила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Она заверила, что «расширение НАТО никоим образом не направлено против России».

«Мы не воспринимаем Россию как противника. Для меня евроатлантическая интеграция всех стран юго-восточной Европы, (или западных Балкан, как говорят некоторые) – это необходимое условие для мира, стабильности и процветания в нашем регионе. У нас появляется площадка, где мы можем сидеть за одним столом и говорить друг с другом до того, как проблемы перерастут во взаимную агрессию», — добавила президент.

Хорватия является членом НАТО с 2009 года. Сейчас в альянс входят 29 государств. Следующей в состав военного союза может войти Македония, которая уже начала переговоры с НАТО о присоединении.