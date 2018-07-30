Алматы. 30 июля. КазТАГ – Начался снос крупнейшего стихийного рынка Шымкента, сообщает пресс-служба акима города.

«В Шымкенте начали сносить лотки и киоски, установленные по ул. Толе би. Постановление о сносе было вынесено в суде. Решение вступило в законную силу 18 июля. Предпринимателям давали время на вывоз недвижимого имущества. Об этом было заявлено в пятницу 27 июля в ходе брифинга по вопросам борьбы со стихийной торговлей по ул. Толе би», — сообщили в горакимате в понедельник.

По информации пресс-службы, стихийный торговый ряд по ул. Толе би функционировал на протяжении нескольких лет. В акимате отмечают, что все лотки и киоски, занимавшие тротуары и проезжую часть по ул. Толе би были установлены незаконно

«Акимат Шымкента договорился с руководством Верхнего рынка о предоставлении 150 социальных мест всем торговцам со стихийного рынка. При этом в течение первых трех месяцев с них не будет взиматься арендная плата и налоги», — заверили власти города.