Бишкекский горсуд оставил экс-мэра столицы Ибраимова под стражей

Алматы. 30 июля. КазТАГ – Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции о содержании экс-мэра столицы Албека Ибраимова под стражей, сообщает КирТАГ.

«Судебная коллегия Бишкекского городского суда рассмотрела жалобу адвоката А.Ибраимова Сергея Слесарева о мере пресечения бывшему мэру столицы и оставила в силе решение Первомайского районного суда о мере пресечения в виде заключения под стражей до 29 августа в СИЗО ГКНБ», — говорится в сообщении в понедельник.

Суд мотивировал решение тем, что бывший градоначальник обвиняется в совершении тяжкого преступления — коррупции.

Напомним, А.Ибраимов был задержан сотрудниками ГКНБ по уголовному делу, возбужденному по ст.171 ч.4 п.п.1,2 УК КР, т.е. по факту присвоения имущества ОАО «ТНК Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене.

Он освобожден от занимаемой должности мэра города Бишкек в связи с решением Бишкекского городского кенеша о выражении недоверия.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как уже сообщалось, А.Ибраимов задержан в качестве подозреваемого и доставлен в ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики.

Так, А.Ибраимов неоднократно вызывался следствием для проведения следственных действий с его участием. Злостно игнорируя вызовы следователя, высказывал различные угрозы, выражающиеся в оказании вооруженного сопротивления в случае задержания ГКНБ Кыргызской Республики.

ГСУ ГКНБ КР расследуется ряд уголовных дел, в ходе следствия, по которым получены достоверные сведения о причастности А.Ибраимова к противоправным деяниям.

В частности, по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст.171 ч.4 п.п.1,2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, т.е. по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Расследованием было установлено, что за заключение крупного контракта на поставку в ОАО «ТНК Дастан» изделий оборонного назначения А.Ибраимов, будучи председателем правления ОАО «ТНК Дастан», получил от поставщика в качестве вознаграждения денежные средства в размере $270 тыс.

Кроме того, расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.171 ч.4 п.п.1,2 Уголовного кодекса КР, т.е. по факту реализации 100% пакета акций ОАО «Пансионат «Солнечный берег», в результате чего интересам ОАО «ТНК Дастан» был причинен ущерб в размере более 152 млн сомов.

Также по уголовному делу, возбужденному по фактам коррупции, при выделении земельных участков в г.Бишкек установлено, что А.Ибраимов, будучи мэром г.Бишкек, в целях получения материальной выгоды для себя и других лиц, организовал коррупционную схему по незаконному выделению и предоставлению в пользование частным лицам земельных участков. В частности, в 2017 году, по прямому указанию А.Ибраимова был проведен конкурс, в результате чего на подставных лиц были оформлены 2 земельных участка площадью более 5 га, в южной части города Бишкек. При этом, выделенные участки впоследствии были перепроданы третьим лицам, по более высокой цене.

По всем вышеотмеченным уголовным делам ведется следствие.