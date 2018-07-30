Алматы. 30 июля. КазТАГ — В Грузии отменили наказание за курение марихуаны, пишет «Коммерсант».

«Конституционный суд Грузии удовлетворил требования членов партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, которые опротестовали норму Кодекса административных правонарушений, предусматривающую ответственность за употребление наркотиков, а именно — марихуаны. Правонарушение наказывалось штрафом в размере 500 лари», — говорится в сообщении.

«Суд отметил, что потребление марихуаны является действием, защищенным правом на свободу личности. При этом суд счел ответственность за использование марихуаны обоснованной, если это происходит в образовательных учреждениях и некоторых общественных местах», — уточняется в информации.

Как напоминает издание, в мае в столице Грузии Тбилиси после обысков в ночных клубах начались протесты. Рейды были связаны с поиском наркотиков.

В конце 2017 года Конституционный суд Грузии счел вмешательством государства «в сферу личного и свободного развития человека» уголовное преследование за употребление марихуаны. Партия «Гирчи», подавшая иск, посчитала, что следующим шагом будет легализация всех видов наркотиков.

1 грузинский лари = Т141,98.