Главы МИД Казахстана и Туркменистана согласовали подготовку встреч с участием президентов двух стран

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Астана. 30 июля. КазТАГ — Главы МИД Казахстана и Туркменистана обсудили предстоящие встречи на высшем уровне, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

«30 июля 2018 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова и заместителя председателя кабинета министров — министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, в ходе которого обсуждены вопросы подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне с участием глав двух государств», — сообщил он в понедельник.

При этом отмечены высокая динамика казахстанско-туркменских отношений, расширяющееся торгово-экономическое сотрудничество и крепнущие культурно-гуманитарные связи двух стран.

«Стороны уделили особое внимание проработке организационных и содержательных аспектов предстоящего V каспийского саммита в Актау, а также обсудили совместную деятельность в качестве государств-учредителей в рамках международного фонда спасения Арала, который отмечает свое 25-летие в этом году», — говорится в пресс-релизе МИДа.

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