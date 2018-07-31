На 30% подорожало жилье в Туркестане после получения статуса областного центра

Алматы. 31 июля. КазТАГ — Как отмечают риэлторы, квартиры и земля в новом областном центре Туркестане подорожали на 20-30%, сообщает Otyrar.kz.

«К примеру, на сегодняшний день в самом Шымкенте цены за квадратный метр составляют порядка Т100-200 тыс. Это частные, благоустроенные дома. Что касается квартир, их стоимость составляет Т150-200 тыс. за квадратный метр. Первичное жилье дороже. Чаще всего берут вторичное жилье. Первичное жилье могут позволить себе порядка 10%. Если смотреть цены в Туркестане, там жилье было в 2 раза дешевле, чем в Шымкенте. Теперь в новом административном центре цены на квартиры и земельные участки подорожали на 20-30%, можно сказать, что почти догоняют шымкентские цены», — проинформировал директор центра продаж недвижимости ТОО «Gold-Kaganat» Нурлан Досымбеков во вторник.

На страницах порталов по продаже и аренде недвижимости стоимость однокомнатной квартиры в Туркестане без ремонта от Т4 млн, двухкомнатные в хорошем состоянии — Т8 млн, трехкомнатные с ремонтом — Т9-12 млн и выше. 10 соток земли продают от Т2,5-3 млн.

Напомним, в скором времени на территории Туркестана начнутся строительные работы. Объявлен конкурс на создание проекта современного Туркестана.

При этом власти утверждают, что строения будут выдержаны в восточном стиле и новые здания будут не выше 5 этажей. Чиновники заявляют, что главный памятник истории мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави должен быть виден со всех концов нового областного центра.