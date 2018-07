Сейчас Москва главным образом пытается показать себя в качестве прагматичного, надежного и опытного игрока на Ближнем Востоке. Она способна контролировать ситуацию в регионе дипломатическими и военными средствами

Газета Tehran Times опубликовала статью Саджада Абеди под названием «Russia’s strategy on Syria, US» — «Российская стратегия в отношении Сирии и США».

В ней говорится так: «Ближневосточная стратегия Путина основана на модернизации и продвижении России в качестве мировой державы, и в течение последних лет она продемонстрировала свои способности на различных стадиях в контексте событий в Сирии. Вследствие этого выявился потенциал воздействия России на многостороннее региональное взаимодействие: Проходившие в сентябре 2013 года американо-российские переговоры по разоружению Сирии и осуществлявшаяся в феврале 2015 года реализация достигнутой на них договоренности под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО); Состоявшееся в феврале 2016 года закрепление российско-американского соглашения о прекращении огня и активизация многосторонних усилий для достижения мира в Сирии.

Сейчас Москва главным образом пытается показать себя в качестве прагматичного, надежного и опытного игрока на Ближнем Востоке. Она способна контролировать ситуацию в регионе дипломатическими и военными средствами.

Российские военные действия в Сирии стали олицетворением регионального влияния России, предпосылкой для реализации ее международных амбиций. При существующих сейчас условиях, подготовка и закрепление сирийского мирного соглашения вместе с Соединенными Штатами могли бы быть восприняты в качестве очевидного признака того, что России близка к достижению ключевых стратегических целей».

Издание Tsarizm опубликовало материал Тодда Вуда под названием «Assad Says Russian Troops Needed In Syria Long-Term To Keep Me In Power…I Mean For Stability» — «Асад говорит о необходимости долгосрочного пребывания российских войск в Сирии «для удержания меня у власти… Я имею в виду ради мира».

В нем излагается следующее: «Президент Сирии Башар Асад на этой неделе заявил, что пребывание российских вооруженных сил в Сирии на долгосрочной основе требуется не только для борьбы с терроризмом, но и также ради сохранения стабильности и «глобального баланса».

«Информационное агентство «Интерфакс» приводит следующие слова Асада, сказанные им в интервью российским СМИ: «Вооруженные силы России важны для баланса в нашем регионе, по крайней мере, на Ближнем Востоке, до тех пор, пока не изменится политическое равновесие в мире. А может, этого и не произойдет, этого мы не знаем. Поэтому это важно и это необходимо». Он добавил, что Сирия заключила соглашение с Россией о базе в Хмеймиме, и оно будет действовать еще более 40 лет. Сирийский президент еще указал на то, что отношения между двумя странами строятся на долгосрочной основе», — пишет газета Moscow Times.

Россия обеспечила себе долгосрочное соглашение на аренду своей существующей с советских времен военно-морской базы в Тартусе и своей авиационной базы в Хмеймиме, неподалеку от Латакии.

«Мы призываем беженцев, в основном сирийцев, которые имели здесь свой собственный бизнес, вернуться», — цитирует Асада информационное агентство ТАСС.

Асад также высказался по поводу «белых касок», в которых Запад видит волонтеров, спасших бесчисленное количество жизней. А Россия и Сирия рассматривают их как сторонников повстанческих сил. Информационное агентство «Интерфакс» приводит следующие слова сирийского лидера, сказанные в этой связи: «Судьба «Белых касок» такая же, как у любого террориста. У них есть два пути: либо сложить оружие и воспользоваться амнистией, как это происходит на протяжении четырех или пяти лет, либо быть ликвидированными, как и другие террористы».

Настоящий же вопрос заключается не в том, останутся ли российские вооруженные силы в Сирии, ибо ведь это само собой разумеется; а в том, какая часть Сирии будет оккупирована иранскими войсками и их подконтрольным им силами».

