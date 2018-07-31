Около 5 тыс. км предстоит преодолеть незрячим велосипедистам на международном веломарафоне Blind Race Astana — Paris

Астана. 31 июля. КазТАГ — 4 августа в Астане стартует Международный веломарафон Blind Race Astana — Paris, сообщает пресс-служба акима столицы.

«Цель марафона — пропаганда здорового и позитивного образа жизни, популяризация велосипеда, как экологичного вида транспорта, а также развитие социального и экотуризма, создание условий для развития спорта среди людей с инвалидностью в целом и тандема, как параолимпийского вида спорта, патриотическое воспитание молодежи. Торжественная церемония старта веломарафона Blind Race Astana — Paris состоится 4 августа на площади у монумента «Қазақ елі». Начало в 12.00», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Отмечается, что веломарафон пройдет через 6 стран, 30 городов и соединит две части света. В 11-ти крупных городах состоятся встречи с представителями общественности, людьми с особыми потребностями, спортсменами, СМИ с целью продвижения миссии проекта, укрепления дружественных отношений и обмена опытом

«Уникальность веломарафона заключается в команде, состоящих из незрячих и слабовидящих велосипедистов, которым предстоит преодолеть около 5 тыс. км», — подчеркивается в сообщении.

Участники проекта планируют финишировать в середине сентября в г.Париж – родине велогонок.