Вопросы создания совместной системы связи вооруженных сил стран СНГ будут подняты 1-2 августа в Минске

Алматы. 31 июля. КазТАГ — 1-2 августа в штаб-квартире Содружества независимых государств (СНГ) будут обсуждаться вопросы создания совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил стран Содружества, сообщается на сайте исполкома СНГ.

«1-2 августа в исполнительном комитете СНГ состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств-участников СНГ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект соглашения разработан генеральным штабом Вооруженных сил РФ.

Ожидается, что совместная (объединенная) система связи будет создаваться, наращиваться и функционировать в интересах обеспечения необходимого качества управления за счет наиболее полного и эффективного использования имеющегося ресурса систем связи национальных вооруженных сил, государственных сетей связи государств – участников соглашения.

«Принятие соглашения в дальнейшем позволит определить общие взгляды на развитие и совершенствование системы, единые организационно-технические подходы к сотрудничеству в этой сфере, а также будет стимулировать приоритетное оснащение национальных вооруженных сил современной военной техникой (оборудованием) связи», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что реализация положений документа не потребует выделения дополнительных финансовых средств и не повлечет за собой прекращения действия ранее принятых международных договоров в этой сфере.