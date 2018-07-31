В Иране происходят аресты коррупционеров и валютных спекулянтов

Алматы. 31 июля. КазТАГ — Начальник полиции Тегерана бригадный генерал Хоссейн Рахими заявил, что на данный момент арестованы 35 человек в связи с семью крупными делами о коррупции в деле продажи золотых монет, валюты и автомобилей, передает Иранское телеграфное агентство (ИрТАГ).

«Выступая перед журналистами во вторник, начальник полиции Тегерана бригадный генерал Хоссейн Рахими объявил об аресте 35 человек в связи с семью крупными делами о коррупции, добавив, что пятеро из них были отправлены в тюрьму по судебному приказу, а большое количество валютных брокеров вызваны в полицейские участки», — сообщает Иран.ру во вторник.

Случаи коррупции были связаны с недавними скандалами в отношении стремительного роста стоимости золотых монет и иностранной валюты, а также импорта автомобилей, уточняется в сообщении.

Х.Рахими объяснил, что валютные брокеры были вызваны по обвинению в нарушении правил рынка из-за установления ложной цены.

В воскресенье, официальный представитель судебной власти Ирана Мохсени Эджейи рассказал, что 29 человек были арестованы по обвинению в причастности к «экономическим потрясениям» и вскоре предстанут перед судом. Он добавил, что многие из этих арестованных лиц обвиняются в совершении тяжких преступлений, наказуемых смертной казнью.