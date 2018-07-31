Более 140 человек сутки не могут вылететь в Турцию из Актау

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Актау. 31 июля. КазТАГ — Более 140 человек в Актау из-за поломки самолета сутки не могут вылететь в Турцию, сообщил корреспондент КазТАГ.

По расписанию рейс авиакомпании Sunkar Air должен был вылететь из Актау в Анталью 30 июля в 07.00.

«Авиакомпания отменяла рейс несколько раз. (…) Никто ничего не может объяснить. (…) Нас держат в аэропорту в неведении. Мы уже два раза уезжали и приезжали в аэропорт за свой счет. Нам не предоставили воды и еды. Здесь 150 человек, из них 40 детей. Сегодня утром заявили, что вылет будет в 22.00», — сообщили пассажиры.

Как пояснил директор авиакомпании Sunkar Air Талгат Жолдыбаев, задержка рейса произошла по технической проблеме.

«По прибытии самолета в Актау в воскресенье, 29 июля, на борту произошел отказ блока бортового компьютера. Мы сразу же заказали деталь, вчера ее только доставили вечером в Актау, но оказалось, что она тоже неисправна. Сегодня ночью придет еще одна новая деталь. Но принято решение пассажиров отправить в Анталью другим бортом, который летает из Алматы в Мале», — сказал Т. Жолдыбаев.

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Он подтвердил, что время вылета запланировано на 22.00, но утверждает, что для пассажиров все же был организован транспорт до города и питание.

«Пассажирам мы компенсируем их убытки. Мы оплатим дополнительный день их пребывания в отелях Антальи. Привезем их на следующей неделе не во вторник, а в среду. Люди ничего не потеряют», — заверил он.

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