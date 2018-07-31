Астана. 31 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. Вице-министр труда и социальной зашиты населения РК Светлана Жакупова призвала культивировать в обществе «правильные месседжи» на тему пенсионных отчислений.

«Мне бы хотелось, чтобы мы в обществе культивировали правильные месседжи, правильно комментировать и правильно подавать, потому что в социальных сетях, когда я просматриваю, в сердцах люди пишут, ведь им довели, что с продажи квартир, машин будут удерживаться пенсионные взносы. Это совершенно не так. Не будут удерживаться с этих доходов пенсионные взносы», — заявила С. Жакупова на брифинге во вторник.

Она утверждает, что «пенсионные взносы будут удерживаться только по договору об оказании услуги или выполнении работ» с тех, кто получили доход.

«Что сейчас происходит? Многие работодатели и физлица, для того, чтобы уйти от обязательных платежей, пенсионных взносов, заключают договоры и не платят пенсионные взносы. (…) Никто не думает о своем пенсионном обеспечении, когда наступит старость, кто не работал – они будут получать всего лишь 50% от прожиточного минимума, например, базовую пенсию», — заявила С. Жакупова.

Как сообщалось 28 июля, согласно вступившим в силу с 14 июля поправкам в закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», начиная с 14 июля, физические лица, получающие доходы по договорам ГПХ, обязаны уплачивать пенсионные взносы в ЕНПФ в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы (МЗП) и не выше 10% от 75-кратного МЗП. В соответствии с поправками был исключен п. 2 ст. 39 «Выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг)». Таким образом, законодатели убрали ограничение, которое выражалось в том, что предмет договора был четко прописан, автоматически обязав казахстанцев выплачивать в ЕНПФ 10% со всех договоров ГПХ, к которым относятся и договора продажи личного имущества, например, автомобилей и квартир.

29 июля вице-министр С. Жакупова поспешила заверить, что все пенсионные отчисления уплачиваются непосредственно с заработанного гражданами дохода. Однако сама же сообщила, что «в реализацию принятых поправок в рамках закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», министерством труда и социальной защиты РК подготовлен проект правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые решения правительства Республики Казахстан по вопросу социального обеспечения», в том числе предусматривающий определение порядка и сроков уплаты обязательных пенсионных взносов физическими лицами, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ)». По ее словам, «проект, на сегодняшний день, проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами, экспертными советами и аккредитованными организациями».

Напомним, 5 июля сообщалось о том, что фрилансеры в соответствии с поправками также должны делать взносы в ЕНПФ.

1 МЗП = Т28 284.