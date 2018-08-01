Белорусским предприятиям разрешили не продавать валютную выручку

Алматы. 1 августа. КазТАГ – В целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об отмене обязательной продажи иностранной валюты», сообщает БЕЛТА.

«Этот инструмент применялся в период становления белорусского рынка и способствовал формированию предложения иностранной валюты на валютной бирже, вместе с тем он являлся сдерживающим фактором, поскольку воспринимался инвесторами как признак административного регулирования и ограничений», — пояснили в пресс-службе белорусского президента.

Отмена обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, станет существенным фактором улучшения условий ведения бизнеса в Беларуси, отмечается в сообщении.

Напомним, в декабре 2014 года на фоне обвала российского рубля Национальный банк Беларуси постановил повысить долю обязательной продажи валютной выручки с 30% до 50%. Также регулятор принял решение ввести сбор в размере 30%, который взимался при покупке валюты физическими лицами и организациями. Тогда же регулятор объявил о временной приостановке операций с иностранной валютой на внебиржевом рынке.

Затем власти начали снижать размер нормы обязательной продажи валютной выручки. Так, в феврале 2015 года она была снижена с 50% до 40%. К концу 2017 года она составляла только 10%.