Россия объявила о завершении военной операции против террористов на юге Сирии

Алматы. 1 августа. КазТАГ – Операция вооруженных сил против террористов на юге Сирии полностью завершена во вторник, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Хочу подтвердить, что операция на юге и юго-западе Сирии против боевиков «Исламского государство» и «Джебхат ан-Нусры» полностью завершена», — приводит ТАСС слова А.Лаврентьева по итогам переговоров в астанинском формате в Сочи.

«В районе Эль-Кунейтры, Дераа и сирийско-израильско-иорданской границы территория полностью очищена от боевиков», — добавил А.Лаврентьев.

Он также сообщил, что сирийские войска полностью контролируют территорию, прилегающую к Голанским высотам, после завершения операции против террористов на юге республики.

«В настоящее время на всей территории, прилегающей к линии разграничения между Израилем и Сирией на Голанских высотах, так же, как и на иорданской границе, выставлены сирийские посты», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, по его словам, Россия готова оказать помощь в борьбе с террористами под Идлибом, если умеренная оппозиция не справится с ними самостоятельно.

Дипломат также подчеркнул, что гуманитарный коридор в районе Идлиба организован для возвращения беженцев, а не в рамках подготовки к военной операции по взятию города.

«Гуманитарный коридор работает. Его единственная цель — возвращение сирийских беженцев», — указал он.

А.Лаврентьев также сообщил, что российские военные за последний месяц обезвредили более 26 беспилотников со взрывчаткой, направлявшихся к авиабазе Хмеймим.

«Только за последний месяц российскими военными на авиабазе Хмеймим было сбито более 26 беспилотников, начиненных взрывчаткой. Не можем наблюдать со стороны и делать вид, что ничего не происходит. На каждую такую попытку российскими военными будут предприниматься соответствующие меры», — сказал он.

Напомним, встреча в астанинском формате в Сочи прошла 30-31 июля между Россией, Турцией, Ираном и Сирией.

По словам А.Лаврентьева, саммит астанинского формата пройдет осенью в Тегеране. «Приблизительно в сентябре должен быть саммит в астанинском формате президентов Ирана, Турции и России в Тегеране. (…) Конкретные дата и даже месяц еще не определены, (это будет) сентябрь-октябрь», — сказал он.