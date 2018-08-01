В США блокировали публикацию чертежей для создания оружия на 3D-принтерах

Алматы. 1 августа. КазТАГ — Суд в США временно блокировал публикацию чертежей для создания оружия на 3D-принтерах, сообщает ТАСС.

«1 августа. Суд Западного округа штата Вашингтон во вторник распорядился временно блокировать размещение в интернете чертежей, предназначенных для создания огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров», — сообщило информационное агентство Reuters.

По его данным, решение вынес в Сиэтле (штат Вашингтон) окружной судья Роберт Лэсник. Он аргументировал такой шаг тем, что размещение упомянутых выше чертежей чревато невосполнимым уроном для граждан США. На сайте суда пока не появилась официальная информация на этот счет.

Компания Defense Distributed временно прекратила загрузку в интернет чертежей, сообщила телекомпания CNN. По ее данным, такое решение принял основатель компании Коди Уилсон.

Он, уточняет CNN, хочет ознакомиться с постановлением Р.Лэсника. Генеральный прокурор штата Боб Фергюсон на пресс-конференции во вторник подтвердил, что это постановление будет беспрекословно выполнено.

«Решение судьи ясно. Мы возвращаемся к ситуации, которая предшествовала ужасному решению федерального правительства отменить защитные меры по обеспечению общественной безопасности», — отметил Б.Фергюсон.

В июне этого года власти США разрешили компании Defense Distributed размещать в интернете чертежи оружия, которое можно «напечатать» из пластмассы с помощью 3D-принтера. Это произошло спустя 5 лет после того, как администрация экс-президента США Барака Обамы запретила фирме публиковать подобные схемы. В 2015 году основатель компании Коди Уилсон подал в суд, заявив, что запрет нарушает его конституционные права.

Спустя 3 года администрация Трампа урегулировала судебные претензии Defense Distributed и разрешила компании разместить чертежи в интернете. По словам К.Уилсона, его фирма планировала сделать это к 1 августа (в США 1 августа еще не наступило). Судья в Сиэтле во вторник приостановил действие распоряжения администрации Д.Трампа об урегулировании претензий Defense Distributed. Рейтер не уточняет, распространяется ли решение Лэсника на всю территорию США или только на штат Вашингтон.

Речь идет о чертежах пистолетов и винтовок, в том числе AR-15, которая неоднократно использовалась при периодически происходящих в США массовых расстрелах. С помощью схем любой желающий может изготовить такое оружие по технологии 3D-печати, создав необходимые для этого пластмассовые детали. По словам Уилсона, к моменту, когда власти США в 2013 году потребовали от базирующейся в Техасе Defense Distributed удалить чертежи с сайта компании, их скачали более 400 тыс. раз.