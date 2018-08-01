Как получить кредит вне банковской системы и какие риски существуют 01.08.2018 11:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 142 0 Генеральный директор МФО SOLVA Марат Бекжанов о возможности улучшить кредитую историю и получить кредит онлайн в удалённых регионах и о том, куда обращаться не стоит Похожие материалы: Семейное счастье в кредит Казахстан провел заседание в секретариате ОДКБ по созданию объединенной системы ПВО в Центральной Азии Государственные ценные бумаги Казахстана включены в расчеты системы Clearstream Сотрудники казахстанских спецслужб с семьями могут получить право перемещаться за рубежом по служебным и диппаспортам Какие уроки Казахстану следовало бы извлечь из опыта выступлений национальных сборных Африки и Азии на чемпионатах мира по футболу?!