Как получить кредит вне банковской системы и какие риски существуют

Экономика 142 0
Генеральный директор МФО SOLVA Марат Бекжанов о возможности улучшить кредитую историю и получить кредит онлайн в удалённых регионах и о том, куда обращаться не стоит

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