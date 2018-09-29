Алматы. 29 сентября. КзТАГ – Более 20 человек скончались от отравления алкоголем и еще около 300 госпитализированы в Иране, сообщает Trend.

«По меньшей мере 24 человека скончались от отравления алкоголем в Иране, где употребление алкоголя запрещено законом», — сообщает агентство ISNA со ссылкой на службу спасения.

Как уточняется, отравления произошли в иранских провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед, Северный Хорасан, Хормозган и Альборз.

«290 человек поступили с отравлением, 24 человека погибли, еще у 3 человек наступила смерть мозга», — сообщил глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд.

Отмечается, что 217 человек были госпитализированы, 15 из них находятся в отделении интенсивной терапии. Остальные, по его словам, после получения медицинской помощи были выписаны из больницы.