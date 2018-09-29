Алматы. 29 сентября. КзТАГ – На границе России и Казахстана ожидается большое скопление машин, сообщает «Полит74».

«На пограничном пункте Бугристое, который находится на границе России и Казахстана в Челябинской области, ожидается большое скопление машин», — говорится в сообщении в субботу со ссылкой на пресс-службу пограничного управления УФСБ региона.

Отмечается, что пограничники рекомендуют воспользоваться пунктами пропуска Мариинский в Брединском районе или Николаевка в Варненском районе.

Как уточняется, на дороге А-310 Челябинск-Троицк проводится реконструкция. В связи с этим до конца года введено ограничение движения автомобилей и скоростного режима. Автомобили двигаются только по одной полосе в реверсивном режиме. В связи с дорожными работами пограничники прогнозируют большое скопление автомобилей у пункта Бугристое.