Вместо третьего космонавта на МКС отправится контейнер с едой

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – Контейнер весом 62 кг отправится на Международную космическую станцию (МКС) вместо одного из космонавтов, сообщает ТАСС.

«Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» запланирован на 11 октября с площадки №1 («Гагаринский старт») Байконура. На МКС отправятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, на месте третьего космонавта будет установлен контейнер», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Вес всей укладки — 62 кг. В ней пять контейнеров с рационами питания, полотенца, сменные элементы для обеспечивающих жизнедеятельность систем, другие полезные мелочи», — сообщили в госкорпорации.

Как отмечается, также в космос отправится оборудование для эксперимента «Магнитный 3D-биопринтер». В корабле с космонавтами будут две укладки. В одной — сам биопринтер, в другой — кюветы с образцами (12 кювет для шести экспериментов).