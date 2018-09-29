Астана. 29 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Казахстана посетил мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, расположенный на территории историко-культурного заповедника-музея «Азрет-Султан». Главе государстве был представлен план развития музея-заповедника «Азрет-Султан» в контексте возрождения культурно-исторического центра Туркестана», — говорится в сообщении в субботу.

Согласно плану, предполагается создание комфортных условий для познавательного и духовного туризма, при которых каждый желающий сможет посетить расположенные на территории музея исторические и знаковые места.

«В первую очередь будет воссоздано одно из самых ранних городских поселений Туркестана – городище Культобе. Будут полностью отреставрированы ставки и резиденции Абульмамбет Хана, Тауке Хана со средневековой пятничной мечетью и ряд других объектов», — резюмирует Акорда.