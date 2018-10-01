На Атырауском НПЗ начали производить авиатопливо марки РТ

Алматы. 1 октября. КазТАГ — На Атырауском НПЗ (АНПЗ) начали производить авиатопливо марки РТ, сообщается на сайте компании.

«Первая партия авиатоплива марки РТ была произведена на ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». Таким образом, завершив производство авиатоплива марки ТС-1 до 25 сентября, с октября АНПЗ полностью переходит на выпуск новой продукции», — говорится в сообщении.

Как отмечается, авиатопливо марки РТ АНПЗ уже прошло паспортизацию и сертификацию.

«Производство нового вида авиатоплива для самолетов как гражданской, так и военной авиации началось в рамках расширения линейки светлых нефтепродуктов АНПЗ после завершения проекта модернизации. Таким образом, выпуск реактивного топлива вырастет с 21 тыс. тонн (до модернизации) до 230 тыс. тонн в год в 2019 году, то есть более чем в 10 раз», — поясняется в сообщении.

АНПЗ — один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Введен в эксплуатацию в сентябре 1945 года. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг» (99,53%).