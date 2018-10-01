Вступили в силу изменения в техрегламенте ЕАЭС о безопасности продукции для детей и подростков

Алматы. 1 октября. КазТАГ – В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу изменения в техрегламенте «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятые в апреле 2018 года, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В техрегламенте уточнен термин «типовой образец». В ранее действовавшей редакции он должен был быть для каждой возрастной группы свой, даже несмотря на то, что изделия изготовлены одним производителем из одинаковых материалов по одним техническим документам», — говорится в распространенном сообщении.

«Изменения предусматривают возможность использования одного типового образца для нескольких возрастных групп, а также образцов материалов, из которых изделие (одежда и обувь – КазТАГ) было изготовлено, в качестве типового для изделий маленького размера. Это позволяет предпринимателям существенно снизить затраты при проведении процедуры оценки соответствия продукции», — поясняется в сообщении.

Напомним, производителям детской обуви в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), согласно обновленному техрегламенту, разрешается использовать современные искусственные материалы.

Кроме того, установлены более жесткие требования к качеству тканей, используемых для пошива детской одежды. Для этого внесены уточнения «по разделению одежды для детей и подростков на второй и третий слои».

«В соответствии с изменениями костюмы, в том числе школьная форма, будут относиться ко второму слою, если подкладка отсутствует или занимает менее 40% площади верха изделия, и, соответственно, к третьему слою, если она составляет не менее 40% площади. Это уточнение является существенным с учетом более жестких требований безопасности к одежде второго слоя по сравнению с одеждой третьего», — поясняется в информации.

«Например, для возрастной группы детей от 7 до 14 лет установлена повышенная гигроскопичность одежды второго слоя. Этот показатель составляет 7%. Показатель воздухопроницаемости одежды второго слоя должен быть не менее 100 кв.дм/кв.м, а для третьего – не менее 70 кв.дм/кв.м (для подкладки)», — уточнили в комиссии.