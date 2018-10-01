Референдум о переименовании Македонии признали несостоявшимся

Алматы. 1 октября. КазТАГ – Из-за низкой явки в 37% референдум в Македонии признали несостоявшимся, пишет РБК.

«Председатель государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Дерковски в ходе пресс-конференции объявил о том, что референдум о переименовании республики не состоялся из-за низкой явки», — говорится в сообщении со ссылкой на Македонское информационное агентство.

«Согласно официальным данным избиркома страны, явка на референдум составила 36,91%, тогда как законодательство требует участия более 50%. За смену названия страны с Республики Македония на Северную Македонию высказались 91,46% принявших участие в голосовании, против — 5,65%», — уточняется в сообщении.

Плебисцит, который прошел накануне, 30 сентября, носит консультативный характер. Вынесенный на общественное обсуждение вопрос поставлен так, что переименование страны позволит рассчитывать на вступление республики в Евросоюз и НАТО, поясняется в информации.

«Премьер-министр Македонии Зоран Заев уже объявил о том, что намерен добиваться смены названия страны и поставит этот вопрос на голосование в парламенте. В случае еще одного провала он объявит досрочные парламентские выборы. Днем ранее он поздравил всех граждан Македонии с завершением референдума и заявил об успехе демократии и европейской Македонии», — отмечается в сообщении.

Напомним, название республики было причиной споров между бывшей югославской республикой и Грецией на протяжении последних 27 лет. На принятии решения о переименовании настаивали Афины, поскольку опасались за то, что соседняя республика будет претендовать на греческую провинцию, которая также называется Македония. Афины ​даже блокировали вступление Македонии в Евросоюз и Североатлантический альянс, но Скопье в итоге пошел​ навстречу, и соглашение было достигнуто.