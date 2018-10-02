Дело по обвинению Аблязова в организации убийства Татишева поступило в суд Жамбылской области

Астана. 2 октября. КазТАГ – Дело по обвинению Мухтара Аблязова в организации убийства бывшего председателя правления АО «БТА банк» Ержана Татишева поступило в суд Жамбылской области, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

«В соответствии со ст. 304 УПК генеральная прокуратура РК сообщает, что 2 октября обвиняемый М. Аблязов предан суду по ч. 3 ст. 28 части и п. «ж», «з» ч. 2 ст. 96 (убийство) УК РК (в редакции от 16 июня 1997 года). Дело в отношении Аблязова М.К. будет рассматриваться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области», — сообщили в надзорном органе во вторник.

Генпрокуратура обвиняет М. Аблязова в том, что в 2004 году, после освобождения из мест лишения свободы, он якобы за денежное вознаграждение в размере $4 млн нанял Муратхана Токмади для убийства главы АО «Банк ТуранАлем» Е. Татишева, «с целью возврата контроля над данным банком».

«19 декабря 2004 года М. Токмади, действуя в интересах М. Аблязова, во время охоты в Кордайском районе Жамбылской области из охотничьего ружья совершил убийство Е. Татишева. После этого М. Аблязов возглавил указанный банк, избравшись председателем совета директоров», — утверждают в генпрокуратуре.

В надзорном органе отметили, что неоднократно уведомляли М. Аблязова «о необходимости его участия в следственных действиях» через СМИ, в том числе и французские.

«В связи с неявкой М. Аблязова и избранного им защитника, обвиняемому в порядке ст. 67 УПК назначен профессиональный адвокат с Алматинской городской коллегии адвокатов. Учитывая нахождение обвиняемого М. Аблязова вне пределов РК и уклонения от явки, генеральная прокуратура, руководствуясь ст. 304 УПК уведомляет М. Аблязова о направлении уголовного дела в суд. Одновременно сообщается, что копия обвинительного акта вручена назначенному адвокату», — сказано в сообщении.

Напомним, в совершении убийства экс-главы «Банка ТуранАлем» Е. Татишева руководитель ТОО «КазСтройСтекло» М. Токмади признался в апреле в суде в Таразе. Сам он 19 апреля был приговорен к 10,5 годам лишения свободы. В частности, в суде бизнесмен заявил, что убил банкира по заказу беглого казахстанского олигарха М. Аблязова. По словам подсудимого, М. Аблязов за убийство предложил ему $4 млн. Е. Татишев погиб на охоте в 2004 году. 3 сентября в генпрокуратуре заявили о завершении расследования.

В рамках еще одного уголовного дела М. Аблязов обвинялся по ч.4 ст.263 УК РК (в редакции 2014 года, создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем), ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.3 ст.24 УК РК (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.3 ст.193 УК РК (легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем), ч.1 ст.220 УК РК (незаконное использование денежных средств банка), ст.228 УК РК (злоупотребление полномочиями).

Общая сумма причиненного им ущерба, по данным правоохранительных органов, превышает $7,5 млрд. Дело против М. Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии интерпола. В июле 2013 года М. Аблязов был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита М. Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.