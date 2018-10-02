Сотрудничество в области окружающей среды обсудят страны СНГ в Душанбе 10 октября

Алматы. 2 октября. КазТАГ — Сотрудничество в области окружающей среды обсудят страны Содружества Независимых государств (СНГ) в Душанбе 10 октября, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

«В Душанбе 10 октября состоится заседание межгосударственного экологического совета, на котором страны СНГ обсудят 8 вопросов в области окружающей среды. В частности, на встрече будут рассмотрены проблемные вопросы и перспективные направления, касающиеся сотрудничества в области окружающей среды в СНГ, а также вопросы взаимодействия с другими интеграционными образованиями, подведены итоги выполнения решений предыдущего заседания совета и плана его работы в нынешнем году», — сообщили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ во вторник.

Также сообщается, что на заседании состоится обмен опытом стран СНГ в области политики охраны биоразнообразия, атмосферного воздуха и недр.

«Будут обсуждаться вопросы, касающиеся разработки методологии по возмещению ущерба, причиненного окружающей среде, организации взаимодействия с органами СНГ, в компетенцию которых входит рассмотрение отдельных вопросов в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также ряд других вопросов», — резюмируется в сообщении.