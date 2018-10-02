ОПЕК «перестаралась» при урегулировании нефтяного рынка, отмечает Бозумбаев

Астана. 2 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. В Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) «перестарались» при урегулировании нефтяного рынка, считает министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Несколько дней назад была самая высокая цена на нефть мировая. Такой величины с 2014 года не было. Результатом чего явилась эта цена? Того, что в 2016 году страны ОПЕК и не-ОПЕК объединились с целью урегулировать дисбалансы, возникшие на рынке. Предполагалось, что профицит нефти на рынке, который достигал около 2 млн тонн ежесуточно, должен был быть урегулирован за счет снижения добычи всеми участниками сделки в объеме 1,8 млн тонн. Перестарались. Снижение составило 2,8 млн тонн, это один глобальный фактор», — сказал журналистам К.Бозумбаев после заседания правительства во вторник.

Также он прокомментировал, что в случае, если политические риски и глобальные санкции будут возрастать, цены на нефть будут показывать однозначное направление в сторону увеличения.

«Говорить о том, что будет $100 (стоимость барреля нефти Brent – КазТАГ) или нет – это пальцем в небо тыкать, но $70 – это та цена, которая устраивала практически все нефтедобывающие страны. $83 – это дополнительные доходы в Нацфонд в первую очередь, плюс увеличение дохода для наших нефтедобывающих предприятий, которые, в свою очередь, затем дадут возможность активизировать, оживить геологоразведку, сервисные работы — капремонт скважин, бурение новых скважин, чтобы приостановить добычу на зрелых месторождениях и интенсифицировать на месторождениях, находящихся на раннем цикле», — объяснил министр.

Ранее сообщалось, что цены на нефть по итогам торгов в понедельник на ведущих нефтяных биржах значительно повысились. Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в октябре на Inter Continental Exchange (ICE) — ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $84,98 (+2,25)/барр.

Средневзвешенная стоимость октябрьских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $75,3 (+2,05)/барр.