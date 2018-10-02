Астана. 2 октября. КазТАГ – Казахстан вернул в Россию две крупные партии сельхозпродукции из-за нарушений, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«1 октября при пересечении казахстанско-российской государственной границы на таможенном посту «Уба» проведен осмотр грузового автомобиля Volvo (госномер E873TY154), груженный картофелем – 17 тонн, происхождением из РФ. Автотранспорт следовал по маршруту РФ, Алтайский край, г. Барнаул в РК, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, (получатель – ИП Мельникова И.М.). Груз был задержан по причине отсутствия фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска. На перевозчика А. Кирилина наложен штраф в размере 20 МРП, осуществлен возврат подкарантинной продукции в страну экспортера», — сообщили в минсельхозе во вторник.

В тот же день, по данным МСХ РК, при пересечении таможенного поста «Ауыл» был произведен осмотр грузового автомобиля DAF (гос.номер Т3964О/253ТВ) с 20 тоннами российского подсолнечника, которые транзитом везли в с. Садовое Чуйской области Кыргызстана.

«По причине отсутствия фитосанитарного сертификата на перевозчика подкарантинной продукции С. Малышева наложен штраф в размере 20 МРП, осуществлен возврат в страну экспортера», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее минсельхоз заявил о том, что Казахстан направит официальное письмо о неправомерных действиях инспекторов РФ по карантину растений на казахстанско-российской границе. В МСХ РК подчеркнули, что в случае возврата продукции по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию, Казахстан будет вынужден принять аналогичные меры в отношении продукции ввозимой из России.