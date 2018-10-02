Закупить 10 т сахара в стабфонды из-за ажиотажа рекомендует МСХ РК акиматам

Астана. 2 октября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. Из-за ажиотажа закупить на свободные средства 10 т сахара в стабфонды рекомендовал акимам первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев.

«На счетах СПК (социально-предпринимательских корпораций – КазТАГ) имеется Т5 млрд, наибольший объем средств приходится на Астану, Туркестанскую, Костанайскую и Жамбылскую области. Учитывая ажиотаж с сахаром, министерство сельского хозяйства рекомендовало регионам на имеющиеся свободные средства закупить до 10 тыс. тонн», — сказал А. Евниев на заседании правительства РК во вторник.

Он также отметил, что министерство для стабилизации цен на сахар разрабатывает отраслевую программу по развитию производства отечественного продукта.

«Программа предполагает меры по расширению посевных площадей, развитию семеноводства и повышению урожайности сахарной свеклы. Также планируется оказание поддержки в приобретении сельхозтехники для возделывания сахарной свеклы», — проинформировал первый вице-министр.

По информации минсельхоза, на 23 сентября запасы в стабфондах регионов для осуществления товарных интервенций составили 4,5 тыс. т продуктов. Передано на ответственное хранение 3,8 тыс. т. Из имеющихся в наличии 4,5 тыс. т 2,16 тыс. т составляет сахар.