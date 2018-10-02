Как ведомство Мадины Абылкасымовой обкрадывает пенсионеров 02.10.2018 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 68 0 Публицист Адил Мукашев об «инфляционной компенсации», которую скрывают от пенсионеров Похожие материалы: Генконсул ФРГ в Алматы Йорн Розенберг отрицает негативное влияние санкций против России на германо-казахстанские отношения Рост пессимистических настроений казахстанцев из-за ослабления тенге прогнозирует политолог В США вряд ли примут новые санкции против России до ноября США ввели санкции против оборонной структуры КНР из-за закупа российского оружия 10 вызовов для правительства Сагинтаева. Олигархи и самозанятые. Часть 3