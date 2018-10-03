Не более 3 кг сахара в одни руки продают со 2 октября в соцпавильонах Караганды

Алматы. 3 октября. КазТАГ — Не более 3 кг сахара в одни руки продают со 2 октября в социальных павильонах Караганды, сообщает ekaraganda.kz.

«Сейчас в стабилизационном фонде региона хранится остаточный запас сахара в объеме 207 т. В скором времени его собираются пополнить еще 200 т, завезенными из России и Беларуси. Удешевленный сахар реализует СПК «Сарыарка» по цене Т210 за 1 кг через социальные павильоны. Поскольку объемы интервенций ограничены 139 т, в одни руки отпускается не больше 3-х кг сахара. Указанного количества сладкого продукта хватит не меньше, чем на 2 месяца», — говорится в сообщении в среду.

Власти полагают, что за указанное время ценовая ситуация на рынке должна выровняться.

«Во всех 20 действующих социальных павильонах со 2 октября устанавливается фиксированная цена на сахар – Т210 за 1 кг. Мы проводим мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Если наблюдается рост, то обращаемся с письмом о необходимости использования запасов стабфонда в комиссию, куда входят должностные лица из управления сельского хозяйства и акимата области. Решение о проведении сахарных интервенций было принято на прошлой неделе, на этой – они начались», — сообщил представитель социально-продовольственной корпорации «Сарыарка» Азамат Сарсембаев.

При этом дефицита сладкого песка в области не наблюдается. С начала месяца поставщики завезли сюда свыше 1 тыс. т сахара. Учитывая старые запасы, это достаточное количество. Месячная потребность региона в социально значимом продукте составляет 2 тыс. т.

Напомним, 13 сентября начальник управления цепями поставок пищевого дивизиона компании Raimbek Сурен Абибулаев сообщил, что запасы сахара в Казахстане закончатся через 5-7 дней.

14 сентября в пресс-службе министерства национальной экономики РК (МНЭ РК) заверили, что в Казахстане имеются достаточные запасы сахара и сырья для его производства.

18 сентября в пресс-службе министерства сельского хозяйства (МСХ) РК сообщили, что в стабилизационных фондах Казахстана хранится порядка 2,6 тыс. тонн сахара.

2 октября первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев рекомендовал акимам закупить на свободные средства 10 т сахара в стабфонды из-за ажиотажа.