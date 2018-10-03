Алматы. 3 октября. КазТАГ — Осужденному за лжетерроризм Юрию Паку отказали в кассационном ходатайстве в Верховном суде РК. Об этом сообщила его супруга Ольга Пак.

«Сегодня мы узнали, что 27 сентября в Верховном суде приняли решение отказать в нашем кассационном ходатайстве (точную юридическую формулировку пока не знаю)», — написала О.Пак на своей странице в Facebook в среду.

По ее словам, «Верховный суд — это последняя инстанция в Казахстане, где можно попробовать добиться правды».

Напомним, Ю.Пак был приговорен к 2 годам колонии 3 октября 2016 года по обвинению в лжетерроризме. По версии следствия, 14 апреля 2015 года педагог, находясь на рабочем месте, позвонил на номер «102» и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о готовящемся теракте в итоге не подтвердился.

Позже сенатор Дарига Назарбаева обратилась к генеральному прокурору Казахстана, чтобы разобрались в деле карагандинского учителя. Однако апелляционная коллегия оставила без изменений приговор первой инстанции – 2 года лишения свободы.

В связи с принятием закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК» Учреждение АК-159/18 обратилось в Абайский районный суд с представлением о сокращении неотбытого срока наказания в отношении бывшего учителя. Так, 10 марта Абайским районным судом представление было удовлетворено. Ю.Паку сократили срок наказания на 5 месяцев 12 дней.

Таким образом, уже том 2017 года, Ю. Пак вышел на свободу.