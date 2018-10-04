Алматы. 4 октября. КазТАГ — Казахстанских госслужащих обяжут ежемесячно платить за возможность пронести смартфон на рабочее место, сообщает «Первый канал Евразия».

«За то, чтобы пронести смартфон на рабочее место, госслужащим придется ежемесячно производить оплату. Сейчас стоимость удобства еще определяют, но планируется, что будет около Т500. Если пилотный проект пройдет испытания успешно, то доступ к смартфонам получат не только все остальные госслужащие, но даже и посетители министерств и ведомств. (…) Пользоваться всеми техническими возможностями гаджетов чиновники не смогут», — говорится в сообщении в четверг.

Как сообщается, разработано приложение, которое блокирует камеры на всех телефонах. Доступ к приложению сейчас есть у 20 сотрудников, среди которых министра информации и коммуникаций РК Даурена Абаева нет.

«Сейчас проект работает в пилотном режиме. Госслужащие могут пользоваться популярными мессенджерами и заходить в интернет. (…). На всех смартфонах при входе в здание блокируют камеры», — отмечается в сообщении.

По словам заместителя департамента цифровизации министерства информации и коммуникаций РК Бекболата Молдабекова, полностью не будет никакой возможности фотографировать или снимать видео.

«Даже если вы заходите с приложения WhatsApp, Telegram, не важно, просто фотоаппарат до выхода не включается», — подчеркнул Б. Молдабеков.

В свою очередь директор департамента разработки архитектуры национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» Улан Бекиш уточнил, что приложение разрабатывалось в Казахстане.

«То есть, самое главное – это отечественная компания и отечественное приложение. Разрабатывалось примерно около 2-3 месяцев. В принципе, данный проект уже 2 недели работает в министерстве информации и коммуникаций», — пояснил У. Бекиш.

Отмечается, что скачать приложение посторонний человек не сможет. Госслужащего регистрируют в специальной системе. Причем разблокировать телефон – вернуть возможность снимать видео и фото придется уже на другом устройстве.

«Нет, не сможете. Никак. Только когда при выходе, когда уже рабочий день завершился, вы уходите, также отмечаетесь, сразу же в СКУДе, что такой-то сотрудник вышел. И у него сразу же приложение разблокируется. Сразу же заработает фотоаппарат. Остальные все технические вещи смартфона остаются в рабочем состоянии. Полностью», — объяснил заместитель директора департамента цифровизации министерства информации и коммуникаций РК Бекболат Молдабеков.

Напомним, проносить смартфоны госслужащим в здание из-за участившихся случаев «утечки» служебной информации запретили весной 2016 года. Больше 2-х лет сотрудники министерств и ведомств пользовались «кнопочными» телефонами без выхода в интернет и фото-видеокамеры.