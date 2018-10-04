Алматы. 4 октября. КазТАГ – Каучук, алюминий и медь из Казахстана планируют поставлять в Грузию, сообщила пресс-служба Внешнеторговой палаты (ВТП) Казахстана.

«Вспененный каучук отечественного производства, а также алюминий и медь из Казахстана в ближайшее время могут поставляться на рынок Грузии. Заинтересованность в этом выразила грузинская сторона в ходе торгово-экономической миссии Казахстана в Тбилиси», — говорится в сообщении ВТП.

Как поясняется, в конце сентября состоялся казахстанско-грузинский бизнес-форум, организаторами которого выступили ВТП совместно с Торгово-промышленной палатой Грузии при содействии посольства РК в Грузии.

На бизнес-форуме прямые контакты установили крупные казахстанские предприятия горнодобывающей, строительной и машиностроительной отраслей и потенциальные грузинские покупатели. По его итогам подписан меморандум о сотрудничестве между торговыми палатами двух стран.

На данный момент ведутся переговоры о поставках вспененного каучука казахстанской компании IT&M в Грузию. Также в рамках одной из выездных встреч компания Dio заинтересовалась в приобретении алюминия и меди компании Kaz Minerals.

В настоящее время Казахстан экспортирует в Грузию нефтепродукты, азотные удобрения, макаронные изделия, железный прокат, сигареты, мороженую рыбу, лекарства. Из Грузии РК импортирует вина, безалкогольные напитки и минеральные воды, металлические трубы, вакцины, молоко.

С января по июль 2018 года внешнеторговый оборот между странами увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до $77 млн.