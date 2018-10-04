Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-08» отстыковался от МКС

Алматы. 4 октября. КазТАГ – Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-08» с экипажем на борту 4 октября отстыковался от Международной космической станции (МКС) в 13.57 по времени Астаны, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«На борту корабля — участники 55-й и 56-й длительных экспедиций на МКС: космонавт Олег Артемьев (Роскосмос), астронавты Эндрю Фойстел (NASA) и Ричард Арнольд (NASA)», — говорится в сообщении.

ТПК «Союз МС-08» находился в составе МКС с 23 марта 2018 года. За время пребывания на МКС экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. О.Артемьев совершил выход в открытое космическое пространство по программе полета российского сегмента МКС, напоминают в «Роскосмосе».

«Посадка спускаемого аппарата ТПК «Союз МС-08» запланирована в 14.45 мск (17.45 аст – КазТАГ) на территории Казахстана, в 146 км юго-восточнее Жезказгана», — указано в сообщении.