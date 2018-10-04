Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ подпишут соглашение о помощи Бахрейну на $10 млрд

Алматы. 4 октября. КазТАГ — Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты в ближайшее время подпишут соглашение о предоставлении финансовой поддержки Бахрейну в размере $10 млрд, сообщает Reuters.

«Соглашение будет подписано в Бахрейне после того, как министры завершат визит в Иорданию, где они это соглашение сейчас обсуждают», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что цены на международные бонды Бахрейна и его валюта испытывают значительное давление из-за дефицита бюджета и торгового баланса королевства, частично вызванными низкими ценами на нефть.

Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, которые являются дипломатическими союзниками Бахрейна, объявили в июне, что они ведут переговоры о крупном пакете помощи для королевства, который будет связан с его прогрессом в реформировании его финансовой системы.

«Источники в Бахрейне сообщили агентству Reuters в прошлом месяце, что правительство планирует провести реформы через парламент до выборов, назначенных на 24 ноября. Реформы включают введение налога на добавленную стоимость и изменения в пенсионной системе», — отмечает издание.

Как сообщается, пакет помощи трех стран рассчитан на несколько лет.

«Пакет помощи в размере $10 млрд составляет около четверти годового валового внутреннего продукта Бахрейна и 28% государственного долга, по прогнозам Международного валютного фонда, он покроет дефицит государственного бюджета в течение 2-х лет», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что выделение такой помощи не создаст существенной нагрузки на общие финансы Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, насчитывающие сотни миллиардов долларов в своих фондах национального благосостояния и при цене на нефть марки Brent выше $80 за барр.