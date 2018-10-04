Великобритания и Сингапур разработают проект квантовой криптографии в космосе

Алматы. 4 октября. КазТАГ — Великобритания и Сингапур построят и запустят в космос микроспутник квантовой связи в рамках совместного проекта стоимостью 10 млн фунтов ($13 млн), сообщает ТАСС.

«Цель данной научной программы — протестировать технологию передачи информации при помощи квантовой криптографии в космосе», — сообщается на официальном сайте британского правительства

По его данным, группы ученых из обеих стран выведут на орбиту микроспутник, который посредством квантовой криптографии (распределения ключей шифрования квантовой криптографии в космосе) будет передавать информацию на большие расстояния на Земле. Этот метод теоретически исключает возможность несанкционированного доступа к посылаемой информации. По задумке авторов идеи, подобная система передачи данных должна стать более надежной и дешевой альтернативой наземной коммуникационной инфраструктуре на базе оптоволоконных сетей. Как прогнозируют британские власти, уже к 2021 году эта система связи начнет полноценно функционировать.

Совместную программу двух стран будут осуществлять специалисты из английской Лаборатории Резерфорда-Эплтона и Центра квантовых технологий в Сингапуре (CQT).

Квантовая криптография основана на принципах поведения элементарных частиц, у которых невозможно изменить один из параметров, при этом не исказив другой. Если электронное сообщение закодировать с учетом этих свойств, то любая несанкционированная попытка подключиться и увидеть эту информацию приведет к ее изменению. В результате нарушитель не сможет прочитать перехваченное сообщение, а получатель поймет по количеству искажений на канале связи, что подвергся атаке злоумышленников.

В августе 2017 года спутник «Мо-цзы» впервые в истории осуществил успешную передачу на Землю данных при помощи квантовой криптографии.