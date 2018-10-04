Приближение цены на нефть к $100 за барр. выгодно производителям электромобилей

Алматы. 4 октября. КазТАГ – Повышение цены на нефть к $100 за барр. заставит автопроизводителей инвестировать миллиарды долларов в производство электромобилей, сообщает Bloomberg.

«Цены на топливо достигли 4-летнего максимума в прошлом месяце, вынудив потребителей внимательно сравнить затраты на двигатели внутреннего сгорания и электродвигатели. Для компаний, готовых поставить рекордное количество электрических и гибридных авто на рынок в 2019 году, повышение цен на нефть может означать необходимость резкого увеличения производства», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на производство электромобилей обращают внимание большинство крупных автопроизводителей, включая BMW, Audi, Honda, Nissan, Porsche и даже Aston Martin. В Китае, на долю которого приходится почти половина мировых продаж, отечественные производители, такие как BYD Co. и BAIC Motor Corp., также намерены расширять ассортимент, чтобы конкурировать на рынке с другими производителями.

Согласно прогнозу Bloomberg NEF, в следующем году продажи гибридных авто и электромобилей во всем мире увеличатся на 20%.

«Хотя электрические и гибридные автомобили по-прежнему составляют небольшую часть глобальных продаж, темпы роста были впечатляющими. По данным Bloomberg NEF, во втором квартале поставки увеличились на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 411 тыс. автомобилей по всему миру. Еще до последнего повышения цен на нефть, прогнозировалось увеличение продаж электромобилей на 49% во втором квартале следующего года», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что спрос на такие авто уже превосходит предложение.

Кроме того, по всей Европе коммунальные предприятия уже вкладывают деньги в сети электрозаправок. В Италии, скандинавских странах, Великобритании уже создаются такие сети, в Китае существует амбициозная национальная программа по созданию инфраструктуры для электромобилей.

Как отмечает издание, отсутствие развитых сетей электрозаправок может тормозить рост продаж электромобилей.