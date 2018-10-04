Химвещества нашли в реке в Карагандинской области, в которой массово погибла рыба

Караганда. 4 октября. КазТАГ – Несколько видов химических веществ обнаружили экологи в реке Сокур, где на одном из локальных участков массово погибла рыба, передает корреспондент агентства.

«Выявлено превышение некоторых видов химических веществ. Есть ли прямая связь между попаданием веществ в реку и падежом плотвы и карася, выясняет уже республиканский институт рыбного хозяйства, куда направлено заключение», — сообщил заместитель руководителя госучреждения «Территориальная областная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Абай Альжанов в четверг.

Уточняется, что гибель рыбы, которая плавала на поверхности воды, обнаружили местные жители. Сообщение поступило в природоохранную прокуратуру и в инспекцию лесного хозяйства и охотничьего мира. Прибывшие экологи и специалисты ГУ «Территориальная областная инспекция лесного хозяйства и животного мира» взяли пробы воды и несколько рыб на исследование.

По словам А.Альжанова, падеж рыбы был локальным – на участке, где погибли порядка 5 кг плотвы и карася.