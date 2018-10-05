Обещанный КНДР демонтаж ракетного полигона Сохэ остановлен с августа

Алматы. 5 октября. КазТАГ — Работы по демонтажу объектов на испытательном ракетном полигоне Сохэ на западе КНДР не ведутся с начала августа, пишет ТАСС.

«Об этом сообщила в пятницу на своем сайте базирующаяся в Вашингтоне исследовательская группа 38 North при Университете имени Джонса Хопкинса, которая занимается сбором и анализом информации о севере Кореи, по большей части — на основе изучения снимков, сделанных частными спутниками слежения», — говорится в сообщении.

Фотографии от 27 сентября подтвердили, что все операции по демонтажу на полигоне не ведутся с 3 августа. Ранее на встрече лидеров Севера и Юга Кореи в сентябре КНДР взяла обязательство навсегда и в присутствии экспертов ликвидировать этот объект, использовавшийся для запуска ракет большой дальности. Как полагают специалисты 38 North, в Пхеньяне, возможно, ждут итогов предстоящего 7 октября визита в КНДР государственного секретаря США Майкла Помпео, утверждается в сообщении.

Реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись в Сохэ только с июля и по начало августа, констатируют эксперты сайта.

Испытательный полигон Сохэ (Тончхан-ни), также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 года со стартовой площадки на полигоне Сохэ была запущена ракета со спутником «Кванменсон-4» («Сияющая звезда — 4»). Зарубежные эксперты считают, что это было испытанием баллистической ракеты большой дальности.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын 12 июня провели встречу в Сингапуре. Согласно итоговому заявлению, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.