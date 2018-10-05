Курс продажи доллара США в обменниках Алматы повысился до Т373, Астаны и Шымкента до Т370 и Т374

Алматы. 5 октября. КазТАГ – Курс продажи доллара США в пунктах обмена валют в Алматы повысился до Т373, в Астане и Шымкенте до Т370 и Т374, сообщает Kurs.kz.
По состоянию на 5 октября максимальный курс доллара США при покупке в обменных пунктах Астаны составил Т367, а продажи – Т370.
В Алматы максимальный курс американской валюты при покупке составляет Т369, продажи – Т373.
В Шымкенте максимальный курс покупки
Официальный курс доллара, опубликованный на сайте Национального банка РК, равен Т367,2 за $1.