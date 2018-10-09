Обеспечить казахстанских детей легкими учебниками призвал МОН РК Сагинтаев

Астана. 9 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Обеспечить казахстанских детей легкими учебниками призвал министерство образования и науки РК премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

«Если говорить о весе рюкзаков, вы сказали, что проводили аналитическую работу. Кто выпускает эти учебники? Вес учебников тяжелый, мы говорим об электронных учебниках, но по каждому предмету их нет. То есть, с одной стороны, мы говорим, что делаем, а на самом деле ни то, ни другое не работает. На самом деле дети младших классов несут большую нагрузку – это портфели. Вначале мы должны решить, а потом уже решать вопросы бумаги, или же обеспечите их легкими учебниками, а потом переходите к новым стандартам», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

В ответ на это министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев отметил, что ведомством разработаны стандарты в системе образования по весу учебников.

«Учебники и бумагу в течении 50-60 лет носили дети, и мы их носили в свое время. Мы теперь впервые вводим стандарты в системе образования по весу учебников, изучили из какой бумаги изготавливаются, вес, формат, размеры и объем учебников. Естественно, учебники выпущены в этом году уже с учетом стандартов, но в течении 3-5 лет это коснется всех учебников. Электронными учебниками обеспеченность 70%. Школы, которые будут переходить на обновленное содержание, для них в обязательном порядке будут выпущены электронные учебники», — уточнил Е. Сагадиев.