Алматы. 9 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Аспирин и парацетамол в аптеках Казахстана будут опускаться без рецепта врача, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«Без рецепта врача отпускаются витамины, капли в нос, сиропы, травяные чаи и сборы, некоторые противопростудные и обезболивающие препараты, в том числе аспирин, парацетамол и другие лекарственные препараты», — говорится в ответе комитета фармации МЗ РК на запрос агентства во вторник.

В то же время к лекарственным препаратам, реализуемым по рецепту, относятся противомикробные и гормональные препараты; лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества; медпрепараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, антибиотики и др.

Также отмечается, что реализация лекарств в аптеках Казахстана по рецепту врача не является нововведением, запрет на безрецептурную реализацию лекарственных средств действует более 16 лет в соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» и направлен на усиление контроля применения лекарственных средств, которое может привести к угрозе здоровью и жизни населения. Контроль осуществляется территориальными подразделениями комитета фармации МЗ РК.

«В соответствии с ч.1 ст.426 Административного кодекса РК безрецептурный отпуск рецептурных лекарственных препаратов влечет штраф для физических лиц в размере 70 МРП, для должностных лиц – 100 МРП, для субъектов малого предпринимательства – 130 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – 200 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 1 тыс. МРП. За 2017 год за безрецептурную реализацию лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту врача, наложено более 50 административных взысканий на сумму более Т8 млн, за 9 месяцев 2018 года – более 70 административных взысканий на сумму более Т20 млн», — уточняют в профильном ведомстве.

Вместе с тем в комитете фармации МЗ РК оставили без ответа ряд вопросов. В частности, как будут отпускаться препараты хроническим больным, готовы ли поликлиники к увеличению количества пациентов, нуждающихся в выписке рецептов, готово ли МЗ РК увеличить количество узких специалистов, выписывающих рецепты, как будет обеспечена своевременная выдача рецептов на необходимые препараты в отдаленных районах, например, для работников отгонного животноводства и т.п.

«Переход на обязательный электронный отпуск всех рецептурных лекарственных препаратов планируется с 2020 года путем интеграции МИСов (медико-информационные системы) с действующими ИСЛО (информационными системами лекарственного обеспечения), регистрами пациентов и Единой информационной фармацевтической системы СК-Фармации, что позволит вести учет диспансерных больных и охватить 100% выпиской рецептов», — уверены в комитете фармации.

По данным комитета фармации, по состоянию на 1 октября 2018 года в Казахстане зарегистрировано более 8 тыс. наименований лекарственных препаратов, из них отпускаются по рецепту врача более 6 тыс. (77 %), без рецепта – более 1,8 тыс. наименований.

Напомним, 2 октября 2018 года в ходе заседания правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что «на сегодня продолжает существовать очень серьезная проблема в отношении безрецептурного отпуска».

«Мы планируем к 2020 году полностью в стране навести порядок и запретить безрецептурный отпуск всех медикаментов», — отметил министр.

1 МРП = Т2405.